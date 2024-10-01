أنبوب الغاز العابر للصحراء.. إستئناف المشاورات وعقد اجتماع ثلاثي في الأسابيع المقبلة

إستقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، بمقر المديرية العامة للشركة، وزير البترول لجمهورية النيجر صحابي عومارو. حيث تباحث الطرفان فرص تعزيز علاقات التعاون القائمة بينهما. لاسيما في مجال المحروقات من خلال مشروع البحث والاستكشاف الذي تقوم به شركة سوناطراك في الحقل النفطي الواقع برقعة كفرا في شمال النيجر، والذي يسجل تقدماً ملحوظاً.

كما ناقش الجانبان سُبل تبادل الخبرات في شتى المجالات المتعلقة بسلسلة القيم للمحروقات، لا سيما الشق المتعلق بالتكرير والبتروكيمياء. فضلا عن تعزيز التعاون في ميدان التدريب والتكوين. كما تم تقييم مدى التقدم المحرز في المشروع الإستراتيجي لانشاء أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط بين نيجيريا والجزائر مرورا بالنيجر. حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الأطراف الثلاثة المعنية قصد متابعة تنفيذ وتجسيد القرارات السابقة.

من جهته أكد وزير البترول لجمهورية النيجر صحابي عومارو على أهمية المشروع. مشيرا إلى أنه سيمثل دفعة كبيرة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية في البلدان الثلاثة. كما شدّد على إستعداد بلاده لاستئناف المشاورات وعقد اجتماع ثلاثي في الأسابيع المقبلة.

كما تضمن برنامج زيارة وزير النفط النيجري والوفد المرافق له، زيارة بعض المنشآت الطاقوية والتكوينية لسوناطراك، على غرار المعهد الجزائري للبترول. وقسم المختبرات التابع لنشاط الاستكشاف والإنتاج بولاية بومرداس.

وتم توقيع، مذكرة تفاهم بين سوناطراك والشركة الوطنية للبترول سونيداب. وهي شركة تنشط في مجال الطاقة وتوفير المواد البترولية. إذ ستسمح مذكرة التفاهم هذه لكلتا الشركتين بإجراء محادثات حول فرص التعاون في مجالات إستكشاف واستغلال المحروقات. والتكرير والبتروكيمياء، وكذلك التسويق وتوزيع المنتجات البترولية.

ويترجم التوقيع على هذه المذكرة طموح سوناطراك في تطوير وتعزيز الشراكة مع الشركات النيجرية عبر برامج للتبادل المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالتكوين المتخصص. كما تندرج هاته الخطوة في إطار التعاون الجزائري والنيجري.