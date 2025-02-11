أنبوب الغاز العابر للصحراء: التوقيع على العقد الخاص بتحيين دراسة الجدوى والتعويض

تم اليوم الثلاثاء خلال انعقاد الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية الخاصة بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP. التوقيع على العقد الخاص بتحيين دراسة الجدوى واتفاقية عدم الإفصاح وعقد التعويض بين الشركات الثلاث لدول الجزائر، النيجر ونيجيريا

وهذا التوقيع يؤكد الإلتزام الجماعي بتحقيق أهداف مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء وتحويله إلى واقع ملموس يخدم مصالح شعوب القارة.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أشغال الإجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء. بمشاركة وزراء الطاقة والنفط للجزائر، النيجر ونيجيريا. حيث سيركز على التقدم المسجل في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة خلال الاجتماع الأخير بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

كما يشارك في اللقاء، الذي يعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، كل من وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب. وزير البترول لجمهورية النيجر صحابي عومارو. ووزير الدولة لشؤون البترول المكلف بموارد الغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية إكبيريكبي إيكبو.

ويخصص هذا اللقاء لدراسة مختلف جوانب المشروع الاستراتيجي. مع التركيز على التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة خلال الاجتماع الأخير بأبوجا.

كما كان اجتماع فرق العمل والخبراء من الجزائر, النيجر ونيجريا. بما في ذلك ممثلين عن شركات سوناطراك. “سونيداب” النيجرية والشركة الوطنية للنفط النيجيرية، قد انعقد اليوم وذلك في إطار أشغال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.

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