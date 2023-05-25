أنبوب الغاز العابر للصحراء: مشروع ناجع و قابل للدعم وذو مردودية

إعتبر وزير المالية لعزيز فايد اليوم ان انبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط نيجيريا بأوروبا مرورا بالجزائر يعد مشروعا ناجعا وقابلا للدعم وذو مردودية على المستويين الاقتصادي والمالي.

وفي رده على سؤال لوأج حول ما اذا كانت اكبر مؤسسة مالية افريقية ستسهم في تمويل هذا المشروع الضخم، قال الوزير “انه مشروع ناجع اقتصاديا و قابل للدعم وذو مردودية، اما مصادر تمويله فلا يمكن ان تكون الا بنكية بشكل اساسي، ولا نستبعد مساهمة البنك الافريقي للتنمية.

وأضاف الوزير إبداء لرغبة البنك في تمويل المشروع وانه “لا يوجد سبب لعدم دعم مشروع ناجع و ذو مردودية”. وسيتم اجراء دراسات فيما بعد “لدراسة هذا المشروع الضخم بجميع ابعاده و اختيار طريقة التمويل” الملائمة.

وعلى هامش مشاركته في الجلسات السنوية ال58 للبنك الافريقي للتنمية الجارية من 22 الى 26 مايو بشرم الشيخ بمصر أشار فايد الى مشاريع كبيرة اخرى مهيكلة و ناجعة و استراتيجية للاندماج الافريقي التي تربط الجزائر بإفريقيا والتي تتطلب تمويلات كبيرة.

حيث ان مشروع انجاز الطريق الرابط بين تيندوف و الزويرات بموريتانيا و الخط البحري الذي يربط البلدين و الطريق العابر للصحراء بين الجزائر و لاغوس و مشروع خط الالياف البصرية العابر للصحراء والذي سيتم انجازه بالموازاة مع الطريق العابر للصحراء على مسافة 4500 كلم و كذا خط السكك الحديدية الرابط بين الجزائر و تمنراست.