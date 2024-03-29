أنترنت بأسعار جد مغرية لهذه الفئة من عمال التربية

أطلقت مؤسسة إتصالات الجزائر مجموعة جديدة من العروض لفائدة وزارة التربية الوطنية.

وحسب إتصالات الجزائر العروض خصصت لصالح الموظفين النشطاء والمؤسسات التعليمية المتوسط والثانوي.

وكشفت اتصالات الجزائر بأنه يمكن للمشتركين في الانترنت الموظفين النشطاء الاستفادة من 30 يوما مجانا من الانترنت. وذلك طيلة شهر رمضان من خلال رفع سرعة تدفق الانترنت.

وأوضحت المؤسسة في بيان أنه تم حيث تم تحديد تسعيرة 2000 دينار عوض 2599 دينار بالنسبة لعرض 20 ميغا.

كما تم تحديد تسعيرة 2200 دينار عوض 2799 بالنسبة لعرض 50 ميغا، وتسعيرة 2400 دينار عوض 2999 لعرض 100 ميغا.

وأضاف البيان حول سرعة الانترنت 200 ميغا تم تحديد تسعيرة جديدة 2600 دينار عوض 3599 دينار.

كما تم تحديد تسعيرة 2700 دينار عوض 3999 بالنسبة لسرعة الانترنت 300 ميغا.

هذا فقد قمست إتصالات الجزائر العروض الخاصة بالمؤسسات المتوسط والثانوي، إلى 3 عروض.

بالنسبة لعرض FIBRE 100 Mbps، انترنت بـ 4000 دينار للشهر، فيتيح سرعة 20 ميغابايت، حقوق التركيب مجانية، 1 عنوان ثابت IP، بريد إلكتروني 1GO. بالإضافة إلى “مودام أوبتيك” مجاني.

أما بخصوص عرض VDSL 50 MBPS، “انترنت بـ 3600 دينار للشهر”، يسمح بالحصول على سرعة 20 ميغابايت، حقوق التركيب مجانية، 1 عنوان ثابت IP، بريد إلكتروني 1GO.

في حين عرض ADSL 20 MBPS، انترنت بـ 3100 دينار للشهر، سرعة 20 ميغابايت، حقوق التركيب مجانية، 1 عنوان ثابت IP، بالإضافة إلى بريد إلكتروني 1GO.