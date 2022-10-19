أنترنت غير محدودة حتى بعد استهلاكها.. إتصالات الجزائر تطلق عرضا مغريا

أطلقت اتصالات الجزائر عروضا جديدة للجيل بأسعار مغرية ومزايا استثنائية.

حيث تهدي اتصالات الجزائر مودم الجيل الرابع مهدى و 150 جيغا حجم أنترنت. مع مكالمات غير محدودة نحو الثابت الوطني ونحو شبكة Idoom 4G، كل هذا بـ 4500 دج فقط.

كما ذكرت بالعرض الجديد للجيل الرابع Idoom 4G. والذي يوفر فئات تعبئة جديدة رائعة 1 تيرا صالحة لمدة 6 أشهر و 150 جيغا بـ 1500 دج.

وبعد استهلاك حجم الأنترنت المعبأ، سيستفيد زبائن اتصالات الجزائر من نفاذ غير محدود لشبكة الأنترنت و/أو لصفحات التواصل الاجتماعي

وفي حال لديكم جهاز مودم وتريدون إعادة تفعيله، فإن باقة عرض Sim Only موجه للزبائن بسعر 200 دج. حيث يتحصل المعنيون على شريحة Idoom 4G LTE. 10 جيغا حجم أنترنت صالح لمدة 10 أيام. مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي والوطني + شبكة Idoom 4G Volte.

وتقدر مدة الالتزام بـ 12 شهر، خلال هذه الفترة يبقى جهاز المودم IDOOM 4GLTE ملكية اتصالات الجزائر.

وفي حالة عدم إعادة التعبئة خلال 6 أشهر متتالية، اشتراككم IDOOM 4GLTE يتم إلغائه. وإذا حدث هذا خلال فترة الالتزام المقدرة بـ 12 شهرا يتم استرجاع جهاز المودم.