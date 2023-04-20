أنترنت نقال: أزيد من 49 مليون مشترك خلال الثلاثي الرابع من 2022

كشفت مرصد سوق الهاتف النقال الثلاثي الرابع 2022، أن الحظيرة الاجمالية للمشتركين النشيطين في شبكات النقال لكل متعامل. بلغت أزيد من 49 مليون مشترك.

وكشف ذات المصدر عن تسجيل مليون و656 ألف و42 مشترك GSM لدى اتصالات الجزائر للهاتف النقال. فيما تم تسجيل 19 مليون و442 ألف 730 مشترك لتكنولوجيا 3G/4G.

أما اوبتيموم تيليكوم الجزائر فقد تم تسجيل مليون و501 ألف و136 مشترك GSM. و13 مليون و676 ألف و739 مشترك 3G/4G.

وبالنسبة للوطنية للاتصالات الجزائر تم تسجيل مليون و103 ألف و83 مشترك GSM. فيما تم تسجي 11 مليون و676 ألف و36 مشترك 3G/4G.

وفيما يخص التوزيع حسب نوع الاشتراك، فقد سجلت اتصالات الجزائر للهاتف النقال 20 مليون و391 ألف و988 مشترك بالدفع المسبق. و706 ألف و784 بالدفع البعدي.

أما اوبتيموم تيليكوم الجزائر، فقد تم تسجيل 14 مليون و383 ألف و943 مشترك لدى الدفع المسبق. و793 ألف و932 مشترك بالدفع البعدي.

وبالنسبة للوطنية لاتصالات الجزائر، فقد تم تسجيل 11 مليون و613 ألف و170 مشترك بالدفع المسبق. ومليونين و629 ألف و655 مشترك بالدفع البعدي.