“أنتر ميديا” :الشروق الجزائرية سرقت مسلسل “حب أعمي”

طالبت شركة “أنتر ميديا” التركية التي تعتبر من أكبر المنتجيين السنمائيين، من من ادارة القمر الصناعي “أوتلسات” وقف بث قناة الشروق.

وفي رسالة من الشركة التركية الى إدارة القمر الصناعي الاوروبي، قالت “أنتر ميديا” ان الشروق الجزائرية تبث مسلسل”حب أعمى”.

وقالت الشكة التركية انها لم ترخص للشروق الجزائرية ببث هذا المسلسل و ترجمته.

وانها راسلت إدارة القناة عدة مرات لتوقيف بث المسلسل لكن مدير الشروق لم يرد على الرسائل.

وقالت ان بث مسلسل ” حب أعمى” على الشروق كبد إدارة الشركة خسائر مادية، وأنها سستابع قناة الشروق قضائيا لإسترجاع كل مستحقاتها.

وطالبت الشركة التركية من قناة الشروق ان تدفع مبلغ 100 ألف دولار أمريكي خلال 10 أيام، أو اللجوء للقضاء.

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