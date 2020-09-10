أنتوني جوشوا يكشف حقيقة علاقته مع زوجة محرز السابقة!

كشف الناطق الرسمي بإسم الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا عن حقيقة علاقته بالزوجة السابقة للاعب الجزائري رياض محرز.

ونشرت صحيفة “The Sun ” البريطانية تصريحات الناطق الرسمي بإسم الملاكم البريطاني الذي قال:

“أنتوني لا يعرف شخصيا ريتا، وهو لا يتمنى معرفتها اليوم وغدا، وهو غاضب منها لأنها تستعمل إسمه من أجل الإشهارا”.

فيما قال أحد المقربين من الملاكم لنفس الصحيفة: “ريتا تعشق أنتوني وهي تعتقد أنها ستكون في علاقة معه”.

للتذكير فإن رياض محرز بصدد إجراءات الطلاق من زوجته الهندية ريتا جوها، وهو في علاقة جديدة مع عارضة الأزياء تايلور وارد.