أنتينيكار الحسن: هجوم إيكواس قد يهدّد حياة رئيس النيجر!

حذر المستشار السياسي للرئيس النيجري محمد بازوم، أنتينيكار الحسن، من أن التدخل العسكري من جانب قوات مجموعة “إيكواس”، لو حصل، سيضع حياة الرئيس وعائلته في خطر.

وقال المستشار، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الهجوم يمكن أن يؤدي لإصابة الرئيس. سواء عن طريق الخطأ من جانب القوات المهاجمة أو على يد قوات الجيش التي انقلبت عليه.

كما كشف أنتينيكار الحسن، أن بازوم ما زال موجودا في مقر إقامته في رئاسة الجمهورية منذ 26 جويلية الماضي أي تاريخ الانقلاب. وهو قيد الاحتجاز من جانب الانقلابيين.

وتأتي مخاوف الحسن وسط أجواء حذرة تسود النيجر بعد انتهاء المهلة التي حددتها “إيكواس” للانقلابيين للتراجع وإعادة السلطة إلى بازوم، الأحد. وإلا فإن خيار التدخل العسكري لإعادته على يد “إيكواس” لن يكون مستبعدا.

وأعلن المجلس العسكري في النيجر، في نفس اليوم، إغلاق المجال الجوي للبلاد اعتبارا من الأحد حتى إشعار آخر.

وأرجع ذلك في بيان إلى أن هذا يأتي “في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة”.

وشدّد البيان على أن “أي محاولة لخرق المجال الجوي” ستواجه برد قوي وفوري.

ولا يزال بإمكان “إيكواس” المضي قدما في خطتها، إذ يتم اتخاذ القرارات النهائية بإجماع الدول الأعضاء. لكن التحذيرات الواردة من عدة دول ومنها الجزائر عشية انتهاء المهلة، الأحد، أثارت تساؤلات حول مصير التدخل.