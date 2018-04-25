 أنت أول اهتماماتي أنتظرك ومرحبا بك في بيتي     

من خلال منبركم هذا،وأمام الملأ أقول أنني امرأة ككل النساء،آن الأوان أن تغير نمط حياتها وتسعى من أجل تحصيل السعادة.

فمن حقي ذلك، بعدما تعبت كثيرا وقضيت أجمل سنوات العمر منهمكة في العمل والاجتهاد، والنتيجة أني وبعد مسيرة زاخرة بالنجاح،

وبعد أن حققت أملي في امتلاك شقة جميلة، فضلت التقاعد ولا ازال في عمر العطاء، فلنفسي علي حق، أكثر ما يهمني الآن التوفيق مع رجل متفهم وطيب،

يقدر المرأة، ويحترمها يشاركني بيتي وحياتي ويكون أول اهتماماتي.

من العاصمة أبلغ من العمر 43 سنة، لم يسبق لي الزواج أملك مسكنا خاصا، سمراء البشرة، رشيقة وأنيقة،

مهتمة بجمالي وأبدو اصغر من عمري أنتظرك يا رفيق الدرب واتمنى ان تكون من احدى مدن الوسط الجزائري،

سنك يتراوح ما بين 43 الى 50 عاما، لا أمانع إن كنت أرملا أو مطلقا من دون أولاد، أعدك بالهناء وراحة البال.

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