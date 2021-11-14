أنت أيتها المرأة العاملة.. أثبتي جدارتك بهذه النقاط التالية:

أنت أيتها المرأة العاملة

كثيرا ما تجد المرأة العاملة انتقاد كبير من المجتمع، وتجد الكل ينتظر فقط أن تقصر في جانب من جوانب الحياة ليلقون عليها وابل الاتهامات بأنها غير كفوءة لتكون عاملة وربة أسرة في نفس الوقت، لهذا سيدتي العاملة نقترح عليك النقاط الآتية والتزمي بها في حياتك :

التنظيم بين الواجبات المنزلية والعمل:

من أهم الخطوات لحل مشاكل المرأة العاملة هي معرفة كيفية إدارة الوقت لتنظيم الأعمال المنزلية فمن الممكن وضع جدول زمني ليومك تلتزمين به، حتى لا تتراكم عليك الأمور.

وضع رقابة أخلاقية:

فأنت ملزمة أيتها المرأة العاملة بالحفاظ على حيائك وأخلاقك، حتى تكوني مثال يُقتدى به، وفي نفس الوقت تبعدين عنك كل شبهة قد تمس سمعتك.

التفاهم:

وهنا نقصد أنه من الجميل وضع بعض القوانين في المنزل في تقسيم المهام بينك وبين زوجك، حتى لا يكون العبء كله عليه، ولا تشعرين بثقلها وقد تقصرين في جانب من جوانب حياتك الزوجية، أو بمعنى آخر يجب أن يسود علاقتك التفاهم مع الشريك.

أيتها المرأة العاملة

عدم التعمق في العلاقات مع زملاء العمل:

يجب على المرأة العاملة المتزوجة أن تحدد نطاق علاقاتها في العمل ولا تسمح لأحد من الزملاء الذكور بالاقتراب منها أو التعمق في الحديث معها، حتى لا تضع علاقتها الزوجية على المحك. فالعلاقات السطحية تجعل الرجل مرتاحاً من ناحية عمل المرأة.