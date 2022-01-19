أنت محصّن من الاصابة بـ أوميكرون !

كشف طبيب واعلامي روسي، عن الأشخاص المحصنين الإصابة بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون”. كما أشار ألكسندر مياسنيكوف، إلى أنه “لا يشكل خطورة على أولئك الذين تحميهم مناعتهم من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة.”

كما جاء تصريح الطبيب مياسنيكوف، في حديث أدلى به يوم 17 جانفي لصحيفة “فيتشيرنايا موسكفا” الروسية. وحسب الطبيب، فإن 60-70 بالمائة من سكان العالم سوف يصابون بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا “أوميكرون”.

وأوضح الطبيب أن “الأشخاص الذين يتمتعون بمقاومة وراثية للعدوى ولديهم مناعة قوية وعدم الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة لن يمرضوا”. كما أضاف قائلا إن “من أصابتهم السلالة الجديدة لفيروس كورونا “أوميكرون” يجب أن يبقوا في المنزل”. لأنهم “قد يتعرضون لخطر الإصابة بسلالة “دلتا” الأكثر خطورة أثناء العلاج في المستشفى”.

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وكشفت وكالة الأدوية الأوروبية أن شركة “Deep Sensing Algorithms” حصلت على شهادة طبية أوروبية لجهاز فحص يكشف فيروس كورونا.

وذلك عن طريق زفير الإنسان خلال 45 ثانية، وأشارت نفس الوكالة إلى أن الجهاز يشبه من حيث الشكل والوظيفة جهاز قياس نسبة الكحول.

وأضاف نفس المصدر أن شركة الأجهزة الطبية الفنلندية أكملت تطوير أول تقنية اكتشاف فائقة السرعة في العالم لفيروس كورونا.

قام مركز “فيكتور” الروسي للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية. بدراسة وتقييم قدرة متحور “أوميكرون” على الإستمرار في الحياة في مختلف البيئات وعلى مختلف الأسطح.

وتبيّن من الدراسة التي قام بها مركز “فيكتور”، التابع للهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك “روس بوتريبنادزور”. أن سلالة “أوميكرون” تفقد حيويتها وقدرتها على الإستمرار بشكل أسرع على السيراميك.

وذكرت “روس بوتريبنادزور”، أن خبراء المركز وبهدف تقييم مدى عدوى متحور “أوميكرون”. نفذوا سلسلة من التجارب لتحديد مدى حيوية الفيروس على المعدن والبلاستيك والسيراميك والماء المقطر وتحت نفس ظروف الرطوبة النسبية “30-40 بالمائة” ودرجة الحرارة مابين “26-28 درجة مئوية”.