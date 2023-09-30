“أنت مع من أحببت”

عن أنس رضي الله عنه: أنَّ أعرابيًّا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما أعددتَ لها؟”. قال: حُبَّ الله ورسولِه، قال: أنت مع مَن أحببتَ فَمَا فَرِحْنَا بِشَيء فَرَحنَا بِقَوْلِ النَّبي “أنت مع مَن أحببتَ”.

فاللهم صلي على من أعليت له الرتب، وكشفت له الحجب، فرقى إلى ما لم يرق إليه الخليل. ووصل إلى ما لم يصل أليه جبريل، ونظر لما لم ينظره الكليم. ووصفته بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصليت عليه أنت وملائكتك تحببا وتكريما وقلت: “يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما” عبدك ونبيك ورسولك البشير النذير سيدنا جبيبنا محمد بن عبد الله السراج المنير، فصلي اللهم عليه بعدد صلاة المصلين عليه من الخلق أجمعين، وعلى آله وسلم في كل لمحة ونفس آمين آمين..