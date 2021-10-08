أنت يا من تحلم بعلاقة مثالية.. إليك هذه السيدة العاصمية

هي سليلة أسرة محافظة وأصيلة، سيدة من العاصمة عاشت في كنف البساطة والاحترام والمودة، مطلقة بدون أولاد وعلى قدر من الجمال والحشمة، تبلغ من العمر 56 سنة، ماكثة بالبيت، وسيدة من الطراز الرفيع، تبدو أقل من سنها بكثير، تعيش على مبدأ أنه الغد قد يحمل إليها خيرا كبير.

تتمنى أت تجدد حياتها، وتعثر على النصيب الذي يدخل الفرحة على قلبها، زوجا صالحا يعينها ويكون سترا وأمنا لها، من خلال زواج أتمناه زواج الدهر، لا تشترط فيه سوى الأخلاق والاستقامة، يكون من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنه أقل من 70سنة، يكون لديه مصدر رزق ثابت، ولا يهم وضعه الاجتماعي.

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3800.3801.3802

الرقم السري:

135712

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