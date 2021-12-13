لم يكن إطلاقنا لعنوان هذا الركن جزافا، فكل من تطرق أبوابنا نعدها جوهرة مكنونة مغروسة في قلب الطيبة والأصالة وحسن الأخلاق، لبنات الشرق اليوم نصيب معنا في هذا الركن الذي من خلاله نتمنى أن تجد كل واحدة منهن نصيبها ويكون زوجا صالحا. حتى يكون النصيب الذي نتمناه طيبا مباركا فيه لكلّ من دقّت بابنا بنية صادقة من بنات شرق جزائنا الحبيبة.

الرقم السري :

136132

أنثى حالمة تريد زوجا صالحا ذو همة

تقدير الإحساس هو أكثر ما يجعلني أسعد وأهنأ. حيث أننا نحيا مع من لا يقدرون الطيبة ويغفلون عن الإطراء ويضحدون كل سبل التعامل الجميل مع الأنثى. فصدقوني إن قلت لكم أنني وفي سني هذا لازلت أتمتع بأنني أنثى حالمة. لكنني والله يشهد على ما أقوله صادقة بالقدر الذي يكفل لي لأن أحيا الهناء وراحة البال. إلى جانب طيب يشهد لي بكفاءتي في أن أرافقه المشوار.

أنا إمرأة من إحدى ولايات الشرق الجزائري، أطلّ من شرفة الـ 48من عمري. كما لم يسبق لي الزواج. وأنا والحمد لله أشغل منصب إطار في مؤسسة عمومية، كما أنني ناجحة في حياتي والحمد لله. جميلة، أخطف الأنظار بلباقتي بي أينما حللت، مرحة وبشوشة.

أريد أن أرتقي إلى مصاف المتزوجات مع رجل يقدر ما بلغته من نجاح، سنه مابين 48و55سنة. كما أبتغيه من إحدى ولايات الشرق الجزائري نظرا لظروف عملي. وأقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، وكل شرطي لأن يكون له سكن خاص ولي عليه الوفاء والإخلاص.

الرقم السري :

136133

وفية كيسة لمن يبتغي السعادة

أحمد الله أنه ساق لي هذا المنبر حتى أحقق من خلاله حلمي في أن أحظى بزوج طيب يرمم شرخا أصاب قلبي. هو مبتغاي في أن تكون لي زيجة تمحي عني الأسى وتجعلني كتريباتي سعيدة في بيتي منعّمة.

أنا شابة في الـ39من عمري، من ولاية تبسة، إنسانة طموحة وجادة. شابة لم يكسرني الطلاق الذي منيت به ورضيت به فهو قضاء من الله. رمّمت ما استطعت ترميمه بإتمامي لدراستي الجامعية. زد على ذلك فأنا سيدة بيت من الطراز الرفيع، والجميع يشهد لي أنني حلوة المعشر وذات مبادئ.

اودّ من خلال منبر الأثير التعرف على رجل جاد يرغب في الاقتران. يكون من ولايات الشرق أو الوسط، سنه لا يتعدى 50 سنة، يكون أرمل أو مطلق بأولاد، عامل مستقر. وحبذا لو يكون لديه سكن خاص. جاد وصريح ابلغ معه السعادة.

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