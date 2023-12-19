أنجزتها مختلف مراكز البحوث الوطنية.. مشاريع علمية جزائرية مبهرة

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.

وتم خلال الزيارة, استعراض عدد من المنتوجات البحثية من مختلف مراكز البحوث الوطنية.

ففي المجال الصحي, عرض باحثو المركز الوطني في البيوتكنولوجيا مشروع إنتاج شرائح دقيقة. تحاكي خلايا جسم الانسان وتساعد على إيجاد أدوية جديد. وهو الذي يعد الأول من نوعه وطنيا وإفريقيا, ومن بين 90 مخبرا توصل لهذه التكنولوجيا عالميا.

كما تم عرض كواشف طبية تقوم على مؤشرات حيوية لمساعدة الأطباء على التشخيص المبكر لسرطان القولون واختيار العلاج المناسب.

وفي مجال الأمن الغذائي, تم تقديم نظام سقي ذكي مدمج مع مولد الأوزون لزراعة الشمندر السكري. يقوم على خفض استهلاك الماء ورفع الإنتاج.

كما تم استعراض بحوث تعزيز إنتاج البقوليات والأعلاف بأصناف مقاومة لنقص المياه.