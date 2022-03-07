أنجلينا جولي تصنع الحدث في اليمن

بعد وصولها إلى اليمن، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع زيارة سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية شؤون اللاجئين أنجلينا جولي للبلاد.

كما انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور للممثلة العالمية أنجلينا جولي خلال جولتها وتجولها ولقائها بالأهالي في عدن. مع عبارات ترحيب وشكر ومحبة مشيدة بأعمال أنجلينا الإنسانية.

وقالت شؤون اللاجئين في بيان عبر “تويتر”، إنها تأمل أن تسلط زيارة الممثلة الأمريكية الضوء على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة باليمن. وتساعد على حشد الدعم العاجل للعمل الإنساني قبل مؤتمر سنوي رفيع المستوى لإعلان التبرعات لليمن في 16 مارس الجاري. كما دعت المفوضية الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى الالتزام بإنهاء الصراع.

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية حكومة الحوثيين بصنعاء هشام شرف إن الممثلة الأمريكية ستزور صنعاء قريبا. معتبرا أن زيارتها “ستسهم في لفت انتباه العالم لما يجري من عدوان وحصار يتعرض له الشعب اليمني”. و”اللاجئون الذين قدموا طلب الحماية والدعم في اليمن”.

طالع أيضا:

وقامت النجمة العالمية أنجلينا جولي، الممثلة الأمريكية والمبعوثة الخاصة لدائرة المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين، بمبادرة مميزة لصالح النساء الأفغانيات.

وفاجأت النجمة العالمية أنجلينا جولي الجمهور بانضمامها لأول مرة إلى موقع انستغرام، واختارت أن يكون أول منشور لها تعليقاً على الأحداث الجارية في أفغانستان.

وفتحت النجمة العالمية، صفحة خاصة بها في “انستغرام” لتروي قصص الأفغان في ضوء التطورات في هذا البلد.

وكتبت انجلينا: “يفقد الشعب الأفغاني في الحال إمكانية التعامل الحر في شبكات التواصل الاجتماعي والتعبير عن الذات. لذلك جئت إلى “انستغرام” بهدف رواية قصصهم وأصوات الناس الذي يناضلون من أجل حقوقهم الرئيسية في جميع أنحاء العالم”.