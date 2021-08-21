أنجلينا جولي تفتح حسابا على انستغرام لأول مرة للدفاع عن الأفغانيات

قامت النجمة العالمية أنجلينا جولي، الممثلة الأمريكية والمبعوثة الخاصة لدائرة المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين، بمبادرة مميزة لصالح النساء الأفغانيات.

وفاجأت النجمة العالمية أنجلينا جولي الجمهور بانضمامها لأول مرة إلى موقع انستغرام، واختارت أن يكون أول منشور لها تعليقاً على الأحداث الجارية في أفغانستان.

وفتحت النجمة العالمية، صفحة خاصة بها في “انستغرام” لتروي قصص الأفغان في ضوء التطورات في هذا البلد.

وكتبت انجلينا: “يفقد الشعب الأفغاني في الحال إمكانية التعامل الحر في شبكات التواصل الاجتماعي والتعبير عن الذات. لذلك جئت إلى “انستغرام” بهدف رواية قصصهم وأصوات الناس الذي يناضلون من أجل حقوقهم الرئيسية في جميع أنحاء العالم”.

ونشرت الفنانة، رسالة لمراهقة أفغانية تتحدث عن التغيرات في حياة المجتمع الأفغاني بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في البلاد.

وقالت الفتاة إنه كان بإمكان النساء سابقا الدفاع عن حقوقهن بحرية والعمل والتعليم، اما الآن فلوحظ خوف في المجمتع.

وحطمت النجمة العالمية أنجلينا جولي، كل الأرقام القياسية على انستغرام، حيث حصدت حوالي 6 ملايين متابع على حسابها، منذ أقل من يوم على فتحها للحساب.

https://www.instagram.com/p/CSzXXUHLzXt/?utm_source=ig_embed&ig_rid=6ca690bc-43df-4124-9294-17f666acf160