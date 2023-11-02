أنجلينا جولي تقصف زعماء العالم!

عادت النجمة العالمية أنجلينا جولي، للتنديد بما يعيشه سكان قطاع غزة، بعد انتقادها منذ أيام للأحداث المأساوية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني.

وشاركت عبر حسابها في “انستغرام” صورة لمجزرة مخيم جباليا نتيجة الهجوم الإسرائيلي التي خلّفت مئات القتلى من المدنيين.

وكتبت الفنانة:”هذا هو القصف المتعمّد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه. لقد بقيت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. وها هي تتحوّل بسرعة إلى مقبرة جماعية”.

وتابعت: “40% من القتلى أطفال أبرياء، وهناك عائلات تُقتل بأكملها. بينما العالم يراقب بدعم من العديد من الحكومات. كما يتعرّض الملايين من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأسر للعقاب الجماعي. بالإضافة إلى تجريدهم من إنسانيتهم”.

وواصلت بالقول: “مع كل ذلك فهُم يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية. وهو ما يتعارض مع القانون الدولي. من خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين. فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم”.

وكانت وزارة الداخلية في غزة قالت، إن العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا يقدر بنحو 400 قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال.

وكانت أنجلينا قد علّقت منذ أيام على تجدد القتال بين إسرائيل وحركة حماس. مؤكدةً أن هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري “لا يبرر الخسائر في الأرواح البريئة جراء قصف السكان المدنيين في غزة”.

https://www.instagram.com/angelinajolie/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d21536b1-8cf4-4d85-9464-6ed2e65dae98