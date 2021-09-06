أنجلينا جولي تكشف الوجه الآخر لبيت.. طلاقي كان بسبب أطفالي

كشفت النجمة العالمية، أنجلينا جولي عن وجه آخر للنجم براد بيت، الذي تجمعها به قضايا بشأن الطلاق وحضانة الأطفال.

وقالت أنجلينا، خلال مقابلة مع مجلة “غارديانز ويكند”، إنها خشيت على “سلامة عائلتها بأكملها” أثناء علاقتهما.

واتهمت جولي براد بيت في السابق بأنه “أساء” لأطفالهما، وذلك في قضية الحضانة التي لا تزال قائمة بينهما في المحكمة.

وقالت الممثلة، إن تجربتها أثناء علاقتها ببيت، جعلتها تدرك أهمية حقوق الأطفال، وعندما طُلب منها المزيد من التفاصيل، قالت إنها “لا تستطيع التحدث عن الوضع” بسبب قضية الحضانة الجارية.

وحول قرارها التقدم بطلب للطلاق بعد علاقة استمرت 14 عاما مع بيت، قالت جولي: “لقد استغرق الأمر الكثير من أجل أن أكون في وضع شعرت فيه أنني مضطرة للانفصال عن والد أبنائي”.

مضيفة: “أصبت بصدمة نفسية وأنا محطمة، بسبب التجربة المروعة”، التي زعمت أنها استمرت طوال العقد الماضي.

يذكر أن جولي زعمت خلال معركة طلاقها والحضانة مع بيت، أنه كان “مسيئا لفظيا وجسديا” تجاه إبنهما الأكبر مادوكس، واتهمت زوجها السابق بالعنف المنزلي.

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