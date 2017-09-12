ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن أنجلينا ابنة الممثل جون فويت والممثلة مارشيلين بيرتراند، القول إنّ والدتها شجّعتها.

وأوضحت أنجلينا: “لقد كبرت في بلدة تعتبر الأفلام أمراً مهمّاً والجميع يتحدّث عنها”.

وأضافت: “أتذكّر أنّ والدتي أخبرتني برغبتها في أن أصبح ممثّلة، كما أنّ جدّتي كانت تريد أن تصبح ممثلة”.

وقالت: “لم أعتقد في أيّ وقت إنّني سوف أصبح أي شيء آخر غير ممثلة”.

وأضافت: “لقد بدأت التّمثيل بصورة جزئية، لأنّه كان أمراً أفعله مع والدتي ويجعلها سعيدة”.

يُشار إلى أنّ أنجلينا بدأت مسيرتها كعارضة أزياء ثم ظهرت في كليبات الأغاني.

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