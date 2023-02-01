أنجي يعلن التعاقد مع غلام

أعلن نادي أنجي الفرنسي عن التعاقد مع الدولي الجزائري فوزي غلام في فترة الانتقالات الشتوية

وكشفت إدارة نادي أنجي عبر الصفحة الرسمية على “تويتر”، اليوم الأربعاء، عن القرار حيث قالت “نعلن عن استقدام جديدة في الفريق الأسود و الأبيض”.

كما رحّبت إدارة نادي انجي بمدافع الخضر بطريقته الخاصة حينما قالت “مرحبا بك فوزي غلام”.

يذكر. أن خريج مدرسة سانت ايتيان بعث مشواره من جديد بعد فترة “بطالة رياضية” عانى منها منذ مدة. بعد فسخ تعاقده مع نابولي.

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