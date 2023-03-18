أندرلخت يتغنى بمهاجمه سليماني

تغنى نادي أندرلخت البلجيكي، بإمكانيات مهاجمه الفعالة، التي يتمتع بها الدولي الجزائري إسلام سليماني.

ونشر الحساب الرسمي للنادي اليلجيكي، عبر تويتر، فيديو لهدف التأهل لدور الربع النهائي لدوري المؤتمرات الأوروبي الذي وقعه سليماني في شباك فياريال.

بالإضافة لنشر صورة الهداف التاريخي للخضر وكتابة عبارة:”LES ZHOMMES”، بعد المستويات الرائعة المقدمة من الهداف التاريخي للخضر.

إذ منذ إلتحاق سليماني بنادي أندرلخت، شارك مع الفريق في 10 مباريات، وحقق الفوز في 5 مواجهات، و3 تعادلات وهزيمتين.

كما سجل السوبرسليم مع أندرلخت 5 أهداف في الدوري، وهدف وتمريرة حاسمة في دوري المؤتمرات الأوروبية.

أي بمعدل 40% من مجموع أهداف أندرلخت في آخر 10 مواجهات.