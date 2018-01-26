أندرلخت يشترط 12 مليون أورو للتخلي عن قائده

حددت إدارة نادي أندرلخت البلجيكي، مبلغ 12 مليون أورو، لبيع عقد الدولي الجزائري سفيان هني، لأحد الأندية الراغبة في خدماته.

وكشفت تقارير بلجيكية، أن مسؤولي أندرلخت، حددوا سعر سفيان هني بـ12 مليون أورو، بعد إصرار نادي سبارتاك موسكو على إنتدابه.

من جهة أخرى، كشفت تقارير روسية، أن سبارتاك موسكو، كان ينوي عرض 8 ملايين أورو، لإقناع أندرلخت بالتخلي عن قائدها.

كما أبدى نادي سبارتاك موسكو، استعداده لدفع راتب جد مغر لمهاجم الخضر، يصل حدود 1.5 مليون أورو خال من الضرائب.

ويسعى سبارتاك، الإستثمار في مشاكل هني مع أنصار أندرلخت هذا الموسم، لإقناعه بالإنظمام للفريق، رغم عدم تحمسه للإنتقال للبطولة الروسية.

وقد تقف الأطماع المالية للنادي البلجيكي، عائقا أمام تجسيد هذه الصفقة، بالنظر للفرق بين عرض سبارتاك موسكو ومطلب أندرلخت.