أندرلخت يفشل في إيجاد خليفة سليماني

كشفت تقارير إعلامية بلجيكية، صبيحة اليوم الإثنين، عن فشل نادي أندرلخت في التعاقد مع مهاجم خلفا لإسلام سليماني.

وحسب مانقله موقع “FootNews“، عن موقع “Boca info”، فإن أندرلخت فشل في التعاقد مع مهاجم بوكاجونيورز لويس فازكيز، الذي كانت صفقته محتملة لتعويض مهاجم الخضر إسلام سليماني.

ومن المنتظر، أن يقدم نادي أندرلخت عرضا جديدا لمهاجمه الجزائري إسلام سليماني، في الأيام القليلة القادمة للمحافظة على مهاجمه تحسبا للموسم المقبل.

يجدر الإشارة، إنضم سليماني لأندرلخت خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وتمكن من تسجيل 9 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين في 16 مواجهة.