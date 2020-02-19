أندلسي: توسيع نشاط الجوية الفرنسية بالجزائر استهداف للجوية الجزائرية

إعتبر الناطق الرسمي للخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، أن “إعتزام الخطوط الجوية الفرنسية دخول السوق الجزائرية، استهداف لنشاط الجوية الجزائرية في السوق”.

وأشار أندلسي، اليوم الأربعاء في تصريح له للغذاعة الجزائرية، “أن هذا جاء تزامنا مع إضراب الخطوط الجوية الجزائرية”.

وأضاف “أن شركة الخطوط الجوية الفرنسية مع فروعها قامت بطرح خطة إستثمار تضمن 17 رحلة أسبوعيا بين البلدين”.

وإعتبر الناطق الرسمي للجوية الجزائرية إستثمار الخطوط الجوية الفرنسية إستهدافا مباشرا لنشاط الجوية الجزائرية.

وبخصوص الخسائر المادية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قال أندلسي أن “الشركة سجلت خسائر كبيرة خلال يومين وأهمها هو خسارة الزبائن”.