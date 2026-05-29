أندية أوروبية تترقب عوار !

لا يزال مستقبل الدولي الجزائري، حسام عوار، محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية التي تتابع وضعه مع ناديه الإتحاد السعودي، تحسبًا لإمكانية رحيله خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما كشفته صحيفة “عكاظ”، فإن عدة أندية أوروبية كانت قد أبدت رغبتها في التعاقد مع متوسط ميدان “الخضر” منذ الصيف الماضي، غير أن إدارة الاتحاد تمسكت بخدمات اللاعب ورفضت فتح باب التفاوض بشأنه، مفضلة استمراره ضمن مشروع الفريق.

وأكد ذات المصدر، أن الحديث عن رحيل حسام عوار غير مطروح في الوقت الراهن، خاصة أن عقده مع الفريق يمتد إلى غاية شهر جويلية 2028، ما يعكس تمسك الإدارة بخدماته بعد المستويات التي قدمها منذ انضمامه إلى الإتحاد.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع اللاعب الجزائري صيف 2024 قادمًا من نادي روما الإيطالي، بعقد يمتد لأربع سنوات، حيث نجح عوار في فرض نفسه كأحد أبرز عناصر الفريق، وساهم في التتويج بلقبي دوري روشن السعودي وكأس الملك خلال الموسم الماضي.