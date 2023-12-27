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الرياضة

أندية أوروبية عديدة تستذكر فيغولي

بقلم عزيز طالبي
أندية أوروبية عديدة تستذكر فيغولي
أندية أوروبية
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استذكرت عدد من الأندية الأوروبية الدولي الجزائري سفيان فيغولي بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ 34 عبر حسابهم على منصة “إكس”.

وهنأت كل من إدارة فالنسيا وغلطة سراي إلى جانب ويست هام يونايتد وفاتح جمرك، مهاجم الخضر، الذي سبق له حمل أقمصة الأندية المذكورة.

وكان فيغولي قد قدم مباريات في القمة ومشوار طيب خاصة مع ناديه فالنسيا الذي فجر فيه إمكانياته الكبير، وهو الذي تنقل له من فريقه غرونوبل الذي ترعرع فيه.

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