 أندية البريمرليغ والكالتشيو تهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر

هنأت أندية عديدة الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر الذي يصادف الجمعة والسبت في مختلف الأمصار.

وكانت كل من إدارة مانشستر سيتي واليونايتد إلى جانب ليفربول، قد هنأت اللاعبين المسلمين الذي ينشطون بها على غرار رياض محرز وصلاح إلى جانب النني وزياش.

كما قامت أندية الدوري الإيطالي بتهنئة الأمة الإسلامية على غرار جوفنتوس وإنتر إلى جانب ميلان الذي ينشط له الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر.

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