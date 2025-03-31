أندية البطولة تهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر

قامت الأندية الجزائرية الناشطة في الرابطة المحترفة بقسميها الأول و الثاني، بتهنئة الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر والأمة الجزائرية خصوصا .

وخصّصت إدارة مولودية الجزائر عبر الصفحة الرسمية لها، على الفايسبوك، منشورا يخص التهنئة بعيد الفطر، حيث ناب رئيس مجلس إدارة الفريق العاصمي حكيم حاج رجم عن الجميع، و قال في تصريح له للموقع الرسمي للفريق” باسمي الخاص و باسم مولودية الجزائر، أتقدم بأحر التهاني إلى الآمة الإسلامية و الشعب الجزائري، و أنصار فريق مولودية الجزائرية، أتمنى لكم عيد مبارك ، فيه كل الخيرات لنا جميعا و بلدنا الحبيب، كما انتهز الفرصة لأقول عيد ميلاد سعيد لإخواننا في فلسطين و المرابطين في غزة”.

كما قامت إدارة اتحاد بسكرة بتهنئة الجزائريين بحلول بعيد الفطر، وقالت “عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال والطاعات وجعلكم من الأبرار الصالحين إن شاء الله”.