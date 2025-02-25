أندية البطولة تهنئ صادي عقب انتخابه رئيساً للفاف

هنّأت أندية البطولة الوطنية، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، على انتخابه، اليوم الثلاثاء، لعهدة جديدة إلى غاية سنة 2029.

وتمنت الأندية الجزائرية، مثل شباب بلوزداد و مولودية الجزائر واتحاد بسكرة ومستقبل الرويسات، لوليد صادي النجاح والتوفيق في مهامه على رأس الهيئة الكروية الجزائرية.

وجاءت رسائل التهنئة من مختلف رؤساء الأندية الجزائرية، على غرار رئيس مهدي رابحي رئيس شباب بلوزداد، وحكيم حاج رجم رئيس مولودية الجزائر، إلى جانب المدير العام للشركة الرياضية للنادي الرياضي القسنطيني عبد القادر تريعة.