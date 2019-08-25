أندية الجنوب الغربي لما بين الرابطات تطالب بتأجيل إنطلاق البطولة 

طالبت فرق قسم ما بين الرابطات للجنوب الغربي، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بضرورة تأجيل إنطلاق البطولة الوطنية في موسمها الجديد.

وجاء هذا المطلب، بالنظرا لعدم جاهزية معظم الفرق، والأجواء المناخية السائدة حاليا، والتي تتميز بارتفاع درجة الحرارة، وبعد المسافة بين الفرق.

وخلال الاجتماع الذي انعقد أمس السبت، بمقر نادي غالي العين الصفراء، وبحضور أندية ولاية بشار، النعامة والبيض، وغياب فرق أدرار، وتيندوف، لبعد المسافة.

قدم رؤساء أندية قسم ما بين الرابطات للجنوب الغربي، مجموعة من المطالب تمثلت في:

تأجيل انطلاق البطولة، لعدم جاهزية معظم الفرق، والأجواء المناخية السائدة حاليا، والتي تتميز بارتفاع درجة الحرارة.

تنفيذ توصيات الملتقى الرياضي الذي انعقد بالعاصمة، الداعي المرافقة المالية لهذه الأندية لمدة 5 سنوات، مع التكفل بمصاريف الإنخراط.

ضرورة وضع تسهيلات في ايجازات المدربين من مستوى (caf.c)، لانعدام دوراة تكوينية مجانية لمدربي المنطقة.

توضيح نظام المنافسة، بالنسبة لهذا القسم فيما يتعلق بصغة الصعود، والسقوط،قبل انطلاق الموسم الكروي.

تخصيص 5 مقاعد لأندية قسم ما بين الرابطات للجنوب الغربي، في الدور الـ32 لكأس الجمهورية، أي التساوي بين الرابطات.

وللإشارة هددت العديد من هذه الأندية، على غرار غالي عين الصفراء، بالإنسحاب من المنافسة، في ظل شح الموارد المالية، وغياب الممولين.