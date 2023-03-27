أندية الدوري الأمريكي تقوم بخطوة فريدة من نوعها للظفر بخدمات ميسي

كشفت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الإثنين، عن وضع أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS لخطة محكمة للظفر بخدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحسب ماورد في موقع Diario SPORT الإسباني، فإن أندية الدوري الأمريكي إبتكرت طريقة فريدة من نوعها لتحمل تكاليف التعاقد مع نجم برشلونة السابق ليو ميسي.

وتتمثل هذه الخطوة، إتحاد أندية الدوري الأمريكي، في دفع جزء من راتب اللاعب لونيل ميسي، على أن يختار اللاعب النادي الذي سينضم إليه.

ومن المتوقع، أن تعود هذه الخطوة بعائدات مالية ضخمة لصالح الأندية التي ستتكتل للحصول على هذه الصفقة.