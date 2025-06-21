أندية الرابطة المحترفة تتقدم بالتعازي في وفاة المناصر يونس أمغوزي

في لفتة تعكس روح التضامن والإنسانية داخل الأسرة الكروية الجزائرية، قدّمت عدة أندية النخبة في الرابطة المحترفة، تعازيها الخالصة إثر وفاة المناصر يونس أمغوزي.

الذي وافته المنية مساء السبت، عقب سقوطه من المدرجات العلوية لملعب 5 جويلية خلال مباراة التتويج بلقب البطولة التي جمعت بين مولودية الجزائر ونجم مقرة.

وقد نشرت أندية اتحاد الجزائر، شباب بلوزداد، وشباب قسنطينة، أتلتيك بارادو، مولودية البيض و وهران، أولمبيك آقبو، جمعية أولمبي الشلف، إتحاد خنشلة، بيانات رسمية عبر منصاتها، عبّرت فيها عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الجلل، مُقدّمةً أحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفقيد، وإلى إدارة وجماهير نادي مولودية الجزائر.

وأكدت الأندية الثلاثة في رسائلها أن الفقيد كان رمزًا من رموز الوفاء والتعلق الحقيقي بناديه، مشيرة إلى أن رحيله في يوم التتويج حوّل الفرح إلى حزن عميق يلامس مشاعر كل من ينتمي إلى عالم كرة القدم.

كما رفعت الأندية المعنية دعواتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين في الحادث، مع التأكيد على التضامن المطلق مع عائلة الضحية وجماهير “العميد”، في لحظة امتزجت فيها فرحة اللقب بمرارة الفقد.