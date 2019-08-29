أندية القسم الثاني هواة تتخبط في المشاكل المالية وبن فطة يفكر في الإستقالة

تواجه عديد الأندية من القسم الثاني هواة، مشاكل مالية كبيرة، بلغت إلى درجة عدم تمكن البعض منها تسديد حقوق الإشتراك لدى الرابطة.

وعبر رئيس سريع المحمدية، حبيب بن فطة، عن قلقه إزاء هذه الوضعية التي يتخبط فيها ناديه بصفة خاصة، وأندية القسم الثاني هواة، بصفة عامة.

وأكد رئيس سريع غيليزان، لـ”النهار”، أن فريقه، وعلى غرار معظم أندية القسم الثاني هواة، لا يملك موارد مالية، ويعجز حتى عن دفع حقوق الإشتراك.

ودفعت هذه الوضعية، بحبيب بن فطة، للإستقالة، والتي قوبلت بالرفض، لعجزه عن إنفاق المزيد من أمواله الخاصة، بعدما أخلفت السلطات المحلية بوعدها في مساعدة النادي.