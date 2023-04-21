أندية الكالتشيو تجتاح بطولات أوروبا

بسطت أندية الكالتشيو الإيطالي، منطقها على المنافسات الأوروبية الثلاثة، دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، بتأهل 5 فرق إلى مباريات نصف النهائي.

وفي “التشامبينغ ليغ” تأهل ميلان إلى المربع الذهبي، أين سيلاقي غريمه التقليدي انتر ميلان، لتضمن بذلك، إيطاليا تواجدها بفريق واحد في نهائي أغلى المنافسات الأوروبية، أين سيلاقي الفائز ريال مدريد الاسباني أو مانشستر سيتي الانجليزي.

كما ستكون إيطاليا في “اليوروبا ليغ” ممثلة بفريقين، وهما جوفنتوس وروما، اللذان قد يلتقيان في النهائي، في حال تأهلهما على حساب كل من إشبيلية الاسباني وبايرن ليفركوزن الألماني.

أما في المؤتمر الأوروبي، فقد تأهل إلى نصف النهائي، نادي فيورنتينا، الذي سيلاقي بازل السويسري، وفي حال تأهله سيصطدم بالفائز من لقاء وست هام الانجليزي وألكمار الهولندي.

يذكر أن نصف نهائي بطولات “اليويفا” هذا الموسم يشهد تواجد 5 فرق إيطالية، في سابقة هي الأولى من نوعها.