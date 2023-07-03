أندية الليغ2 الفرنسية تتهافت لضم ميريزيق

دخل متوسط ميدان فريق شباب بلوزداد، والمنتخب المحلي، حسام الدين ميريزيق، دائرة اهتمامات العديد من الأندية الناشطة في الدرجة الثانية الفرنسية.

وأكد الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جاليت، بأن متوسط الشباب، الذي اختير أفضل لاعب في “شان” الجزائر، تلقى عرضا رسميا من نادي غرونوبل الفرنسي.

كما أوضح صحفي “ليكيب” الفرنسية، في تغريدة له على حسابه عبر “تيوتر” بأن غرونوبل، ليس الفريق الفرنسي الوحيد المهتم بخدمات صاحب الـ 23 ربيعا، والذي يحظى أيضا باهتمام كل من أوكسير وبوردو.

Dernier MVP du CHAN, Houssem Mrezigue pourrait débarquer en France. Le milieu (6-8) du CR Belouizdad dispose d’une offre de Grenoble. Il y a également des intérêts prononcés d’Auxerre, Bordeaux. Joueur de 23 ans avec potentiel intéressant. #Mercato #Algérie pic.twitter.com/y8b0X8yfny

— Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 2, 2023