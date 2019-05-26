أندية الهواة ترد على قرار زطشي وتهدد بالإنسجاب من البطولة !

هددت الأندية الرياضية التابعة للقسم الوطني هواة وقسم مابين الرابطات بالجنوب الشرقي بمقاطعة البطولة الوطنية المقبلة للموسم الرياضي 2019-2020 تعبيرا عن “رفضها” للقرار الذي اتخذته الإتحادية الجزائرية لكرة القدم خلال جمعيتها العامة العادية بخصوص استحداث مجموعتين ببطولة ما بين الجهات (جنوب شرقي وجنوب غربي)ي حسبما أفاد به بيان نشر اليوم الأحد بورقلة .

وأجمعت هذه الأندية خلال اجتماع لممثليها على قرار المقاطعة من أجل المطالبة بإنشاء قسم وطني هواة للجنوب الشرقي ابتداء من الموسم المقبل عوض مجموعة قسم مابين الجهاتي وذلك لوضع جميع النوادي من مختلف ربوع الوطن على قدم المساواة سيما فيما يتعلق بفرص الصعود إلى القسمين الأول والثاني من البطولة المحترفة (الرابطتان الاولى و الثانية)ي مثلما جرى توضيحه.

كما تم رفع مطالب أخرى من بينها ضرورة العمل على تدعيم النوادي ماليا خاصة من جانب الشركات البترولية العاملة بالمنطقة ي وكذا إنشاء مركز تكوين وتدريب المنتخبات الوطنية بالجنوب الشرقي بالإضافة إلى انخراط حكام الجهة في مختلف البطولات على الصعيد الوطنيي يضيف ذات المصدر.

وتم التأكيد على الإلتزام بقرار مقاطعة البطولة الوطنية المقبلة في حال لم يسجل أي تطور في الإتجاه الصحيح ولم يتم الإستجابة لمطالبهم ”المشروعة” من طرف الإتحادية الجزائرية لكرة القدم