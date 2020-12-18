أندية خليجية تُغري “سليماني” !

كشف موقع “فوت ميركاتو“، أن هناك بعض الأندية الخليجية مستعدة لدفع راتب خيالي لضم “إسلام سليماني”.

وأكدت ذات المصادر، أن مستقبل “سليماني” يبقى مجهولا في ظل عدم اعتماد المدرب “رودجرز” عليه في “ليستر”.

كما أن “السوبر سليم” يريد البقاء في “أوروبا” ومواصلة التألق في الدوريات الأوروبية، غير أن راتبه يشكل العائق الكبير.

فكل من “ليون“، “مارسيليا” و”سانت إيتيان” مهتمون بضم النجم الجزائري غير أن راتبه يفوق الـ 4 ملايين أورو.

ولهذا فإن الأندية الخليجية تتابع باهتمام كبير أخبار “سليماني” ومستعدة لتقديم عرض خيالي للتعاقد معه.

يذكر أن عقد “السوبر سليم” ينتهي في جوان 2021 مع “ليستر” وبإمكانه التفاوض مع أي فريق في الميركاتو الشتوي.