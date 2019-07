أندية عالمية تهنئ لاعبي الخضر بعد تتويجهم بالتاج القاري

وكانت البداية مع قائد المنتخب الوطني، الذي نال التهاني من ناديه ” مانشستر سيتي” الإنجليزي، عبر “تويتر”، إضافة لنادي “لوهافر الفرنسي”، الذي عبر عن فخره بلاعبه السابق.

ونقل نادي نابولي الإيطالي، تغريدة لاعبه آدم اوناس، على الحساب الرسمي للفريق على “تويتير”، أين احتفل أوناس بقميص “نابولي”.

وتوالت التهانئ على باقي لاعبي الخضر، من أنديتهم العربية، والأوروبية، على غرار بلعمري، مبولحي، بلايلي، بونجاح، ماندي، عدلان قديورة، والبقية.

Congratulations to @Mahrez22 and 🇩🇿 #AFCON2019 Champions! 🙌

Quelle fierté ! Félicitations à l’équipe d’Algerie, championne d’Afrique, et plus particulièrement à toi @Mahrez22 pour ce magnifique parcours ! #CAN2019 #ALGSEN https://t.co/VrXY6IOyju

Congratulations to @LesVerts and our man Baghdad Bounedjah on winning #AFCON2019! 🇩🇿❤️🏆pic.twitter.com/tkokfKg5Qm

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 19, 2019