أندية عربية وأوروبية تعزي أسرة مولودية الجزائر

قدمت العديد من الأندية العربية والأوروبية تعازيها الحارة لأسرة فريق مولودية الجزائر، عقب الفاجعة الأليمة التي شهدها ملعب 5 جويلية، وأسفرت عن وفاة ثلاثة مشجعين للنادي.

وتوالت رسائل التعزية والدعم، تضامنًا مع نادي مولودية الجزائر، إذ أصدرت العديد من الأندية بيانات رسمية، كما نشرت رسائل دعم على منصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي. في لفتة إنسانية تعكس روح التضامن بين الأندية الرياضية.

ومن أبرز الأندية المعزية: نادي الأهلي المصري والنادي المصري البورسعيدي. الترجي الرياضي التونسي، النجم الساحلي، النادي الإفريقي، النادي الصفاقسي، والملعب التونسي.

ومن ليبيا: نادي أهلي طرابلس، ومن فلسطين: نادي هلال القدس، ومن فرنسا: ناديا أولمبيك مارسيليا وموناكو، ومن إسبانيا: إشبيلية وريال بيتيس.

وتعَدُّ هذه المبادرات تعبيرًا صادقًا عن وحدة الوسط الرياضي في مواجهة المحن. كما تعكس الاحترام الكبير الذي تحظى به مولودية الجزائر، أحد أعرق أندية القارة الإفريقية.