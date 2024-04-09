أندية كرة القدم تهنئ الجزائريين بعيد الفطر

تقدمت الأندية الجزائرية إلى كافة الشعب الجزائري عامة بالتهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وإلى كافة الأسرة الرياضية.

وتقدمت إدارة شباب قسنطينة بمناسبة عيد الفطر إلى كافة أسرة الفريق من إدارة و طاقم فني و عمال و لاعبين والأنصار بأسر عبارات التهاني والأمنيات.

كما هنأت إدارة فريق شباب بلوزداد أنصارها الأوفياء و كل الشعب الجزائري و الأمة المسلمة بأجمل التهاني و التبريكات.

إلى جانب ذلك،تقدت إدارة شباب بسكرة هي الأخرى برسالة تهنئة إلى كل الأسرة الرياضية و الشعب الجزائري بمنافسة حلول عيد الفطر.