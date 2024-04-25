أندية من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مهتمة بالتعاقد مع عمورة

أكدت تقارير إعلامية بلجيكية، عن دخول مهاجم المنتخب الوطني محمد عمورة، ضمن اهتمامات العديد من أندية الدوريات الخمس الكبرى.

تحسبا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب ما كشفه الصُحفي البلجيكي sachatavolieri، عبر حسابه بمنصة “إكس”، أمس الأربعاء، فإن لحد اللحظة لم يصل أي على طاولة نادي سانت جيلواز للتعاقد مع لاعبها عمورة.

وأضاف المصدر، أنه حسب معلومات استقاها من محيط اللاعب، فإن أندية لايبزيغ، إينتراخت فرانكفورت الألمانيان، و أولمبيك ليون الفرنسي، و برايتون الإنجليزي مهتمون بالتعاقد مع لاعب الخضر.

وأكد ذات المصدر، أن هذه الأندية المذكورة في حال تقديمها لعروض للتعاقد مع عمورة، فإنها لن تقل عن 20 مليون أورو على الأقل.