أندية عالمية تهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك

بادرت العديد من الأندية الأوروبية إلى تهنئة المسلمين في مختلف أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في لفتة تعكس روح التعايش والانفتاح التي تميز كرة القدم العالمية.

ونشر نادي أولمبيك مارسيليا صورة معبّرة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أرفقها برسالة تهنئة قال فيها إن النادي يتمنى عيدًا مباركًا سعيدًا لكافة الأمة الإسلامية، وهي خطوة لاقت تفاعلا واسعا من الجماهير خاصة بعد وضع صورة الدوليين الجزائريين أمين غويري وحيماد عبدلي.

ولم يفوّت العملاق الإسباني ريال مدريد المناسبة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي الناطق باللغة العربية تهنئة مماثلة، عبّر فيها عن أطيب تمنياته للمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتأتي هذه المبادرات في إطار تفاعل الأندية الأوروبية مع المناسبات الدينية والثقافية المختلفة، حيث تحرص سنويا على مشاركة جماهيرها حول العالم أفراحهم، خاصة وأن كرة القدم أصبحت لغة عالمية تجمع بين مختلف الشعوب والثقافات.