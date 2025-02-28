أندية عالمية ولاعبو “الخضر” يهنئون الأمة الإسلامية بحلول الشهر الفضيل

هنأ لاعبو الخضر والعديد من الأندية العالمية، الأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم، عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر عدد من اللاعبين، على غرار مدافع المنتخب الوطني يوسف عطال، ولاعب نيس الفرنسي هشام بوداوي، التهاني بحلول الشهر الفضيل.

كما هنأت العديد من الأندية العالمية الأمة الإسلامية بهذه المناسبة، على غرار ريال مدريد وليستر سيتي ومانشستر سيتي وليفربول وبرشلونة.

من جانبها، هنّأت الأندية المحلية الجزائرية الشعب الجزائري بمناسبة حلول الشهر الفضيل. على غرار شباب بلوزداد، ومولودية وهران ومولودية الجزائر وباقي أندية البطولة.