أندي ديلور ينتقد “الفار”

أبدى الدولي الجزائري أندي ديلور، لاعب نادي مونبوليي الفرنسي، استيائه من تقنية الفار، بعد أن تم حرمانه من ركلة جزاء، أمام سان تيتيان.

وصرح أندي ديلور، لصحيفة “فرانس فوتبول”: “بالنسبة لي تم ارتكاب خطأ ضدي، وكان عليهم مشاهدة الفيديو”.

وأضاف الولي الجزائري: “أنا محبط، بالنظر إلى أن تقنية الفيديو لا تساعدنا كثيرا هذا الموسم، من المفروض أن تخدم كل الأندية، لكننا لا نملك الحظ في ذلك”.

وجاءت هذه التصريحات من أندي ديلور، بعد حرمانه من ضربة جزاء، خلال مواجهة سان تيتيان، والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0.