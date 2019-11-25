أندي ديلور ينتقد “الفار”

الرياضة
  • -
  • 0
أندي ديلور ينتقد “الفار”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري أندي ديلور، لاعب نادي مونبوليي الفرنسي، استيائه من تقنية الفار، بعد أن تم حرمانه من ركلة جزاء، أمام سان تيتيان.

وصرح أندي ديلور، لصحيفة “فرانس فوتبول”: “بالنسبة لي تم ارتكاب خطأ ضدي، وكان عليهم مشاهدة الفيديو”.

وأضاف الولي الجزائري: “أنا محبط، بالنظر إلى أن تقنية الفيديو لا تساعدنا كثيرا هذا الموسم، من المفروض أن تخدم كل الأندية، لكننا لا نملك الحظ في ذلك”.

وجاءت هذه التصريحات من أندي ديلور، بعد حرمانه من ضربة جزاء، خلال مواجهة سان تيتيان، والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=731543

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com