“أنريكو ماتيي والثورة الجزائرية” بالعاصمة في إطار مهرجان الجزائر الدولي للسينما

عرض أمس بالعاصمة الفيلم الوثائقي “أنريكو ماتيي و الثورة الجزائرية” للمخرج علي فاتح عيادي في اطار مهرجان الجزائر الدولي للسينما.

الفيلم يكرس لمشوار المناضل المناهض للاستعمار والصناعي الإيطالي أنريكو ماتيي ولإسهامه كإطار في الصناعة النفطية في الثورة الجزائرية.

الفيلم مدته 53 دقيقة يستعرض مشوار مؤسس الصناعة النفطية الايطالية.

الذي بادر على رأس مؤسسة الاستغلال الايطالية بإبرام عقود نفطية مربحة أكثر بالنسبة للدول المنتجة.

ورفض نهاية الخمسينات التفاوض مع فرنسا الاستعمارية حول مشاريع الاستخراج في الجزائر.

هذا الفيلم يضم مجموعة من الشهادات للنشاط النضالي لأنريكو ماتيي الذي كان قد التقى مسؤولين من الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.

فضلا عن تعبئته للرأي العام الإيطالي حول قضية استقلال الجزائر.