أنزور السورية تفضح تحايل الشروق.. إدفع الذي عليك 580 ألف دولار ثم تكلم عن المؤامرة

فضحت شركة أنزور للإنتاج الفني والتوزيع السورية المملوكة للممنتج السوري المعروف صفوت أنزور ما أسمته مؤامرة قناة الشروق الجزائرية ضدها.

وقالت شركة الانتاج السورية التي يمتلكها المنتج المعروف صفوت أنزور، في بيان لها انها تكبدت خسائر مالية فادحة بعدما اخلت الشروق الجزائرية باتفاقيات معها.

حيث كشفت الشركة ان الشروق ما زال في ذمتها مبالغ مالية كبيرة من مستحقات 3 مسلسلات بثتها الشروق و لم تدفع مستحقاتها بعد.

وقال البان ان الشرة تدين للشروق الجزائرية بـ170 ألف دولار عن مسلسل “الف” ومثلها عن مسلسل “فريدة” و240 ألف دولار عن مسلسل “زهرة القصر”.

وقال البيان ان شركة الإنتاج السورية اضطرت لعدم ارسال بقية الحلاقات من هذه المسلسلات الـ3 بعد ان اخلت الشروق الجزائرية بالعقود المبرومة بينهما.

وقالت الشركة المعروف في عالم الانتاج و التوزيع السنمائي انها ردت على الاتهامات و القدح الذي شنته الشروق الجزائرية على القناة التونسية “قرطاج+”.

واختتمت الشركة السورية بيانها بأنها رفعت دعوى قضائية في القضاء الفرنسي ضد قناة الشروق و مديرها العام علي فوضيل ، مطالبة بحقوقها المادية.