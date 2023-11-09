أنستغرام يحذف خاصية “VU”

تختبر شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام وظيفة جديدة تتيح لك إخفاء خاصية قراءة الرسائل الخاصة.

وسيسمح هذا لقراء الرسالة بإلغاء تنشيط أيقونة “شوهد”، بحيث لا يستطيع الشخص الذي أرسلها معرفة ما إذا كانت الرسالة. قد تمت قراءتها بالفعل أم لا.

وقد أعلن ذلك بشكل مشترك آدم موسيري، رئيس الشبكة الاجتماعية، ومارك زوكربيرج، رئيس ميتا (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتس آب).

وقال آدم موسيري: “لقد سمعنا تعليقاتكم وبدأنا في اختبار ميزة تتيح لك إيقاف تشغيل الإيصالات. وقريباً، سيتمكن الأشخاص من اختيار ما إذا كان محاوروهم يعرفون أنهم قد قرأوا رسالتهم أم لا”. نقلا عن موقع TechCrunch الأمريكي.

الوظيفة متاحة حاليًا لمستخدمين محددين فقط. ويمكن الوصول إليه عن طريق النقر على الملف الشخصي للشخص في مناقشة مفتوحة، ويتم تقديمه تحت اسم “من يمكنه رؤية نشاطك”.

ويبدو أنه يمكن تنفيذ هذه الوظيفة على أساس كل حالة على حدة، واختيار تفعيلها أو عدم تفعيلها حسب المحاورين. لم يتم تحديد ما إذا كان من الممكن إلغاء تنشيط الظهور عبر الإنترنت.