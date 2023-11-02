أنس الجابر تتبرع بجزء من جائزتها للشعب الفلسطيني

قررت لاعبة التنس الدولية، أنس الجابر، التبرع بجزء من جائزتها المالية بعد التتويج ببطولة إتحاد التنس النسائي 2023 لصالح الشعب الفلسطيني.

وشهدت نهاية مواجهة أنس الجابر أمام منافستها التشيكية “ماركيتا فوندروسوفا في دور المجموعات للبطولة إنهيار لاعبة التنس بالبكاء بسبب جرائم الإحتلال الصهيوني على أطفال فلسطين والمدنيين.

وقالت المصنفة السابعة عالميا قبل أن تجهش بالبكاء: “أنا سعيدة جدا بالفوز، لكنني لم أكن سعيدة جدا مؤخرا، بسبب الوضع في العالم لا يجعلني سعيدة أنا آسفة”.

وأضافت الجابر:” “من الصعب جدا رؤية الأطفال والرضع يموتون كل يوم إنه أمر مفجع، لقد قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين، لا أستطيع أن أكون سعيدة بهذا الفوز”.